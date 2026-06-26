Samsung Galaxy A27 5G Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zijn nieuwste mid-range smartphone aangekondigd. De Galaxy A27 5G beschikt onder andere over een 120Hz scherm, een Snapdragon-processor en toegang tot verschillende AI-functies.

De Samsung Galaxy A27 5G beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een Full HD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. In dit scherm vinden we een ronde uitsparing voor de selfie-camera in plaats van een druppelnotch. Het gaat om een 12MP selfie-camera. De camera-setup aan de achterzijde bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en kan met 25W snelladen.

Verder valt op dat Samsung is overgestapt naar een Snapdragon 6 Gen 3-processor van Qualcomm, in plaats van een eigen Exynos-chip. De nieuwe processor verbruikt minder energie en heeft ondersteuning voor verschillende AI-functies. Samsung combineert de processor met maximaal 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Deze opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart.

Ondanks dat de Galaxy A27 een budget-smartphone is, legt Samsung de nadruk op “Awesome Intelligence“. Dit pakket bestaat uit verschillende slimme functies zoals Circle to Search, slimme beeldbewerking en AI-ondersteunde zoekfuncties. De smartphone draait uit de doos op Android 16 met de One UI 8.5-schil en gebruikers kunnen rekenen op zes jaar lang Android- en beveiligingsupdates.

De Samsung Galaxy A27 is vanaf 3 juni verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, licht groen en licht roze. Naar verwachting krijgt de smartphone een adviesprijs mee van ongeveer 300 euro.