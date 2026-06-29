Google Fitbit Air Ontvangt Eerste Update

Google heeft de eerste update uitgerold voor de Google Fitbit Air fitnesstracker. De update bevat verschillende verbeteringen en oplossingen voor bugs.

Mensen met een Fitbit Air ontvangen nu een update met firmwareversie 67.20001.253.2 op Android en 20001.253.2 op iOS. Je ontvangt vanzelf een melding via Google Health, zolang je met de Fitbit Air bent verbonden via Bluetooth.

De update moet onder andere de onvolledige gegevens in TCX-exports voor trainingen die zijn bijgehouden met de Fitbit Air en verbonden GPS corrigeren. Ook zorgt de update ervoor dat de app beter reageert tijdens het live bijhouden van een Fitbit Air-training in het geval dat de verbinding wegvalt.

De Google Fitbit Air is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 99,99 euro. Er is ook een speciale Stephen Curry-editie uitgebracht voor een adviesprijs van 129,99 euro.

via [AW]