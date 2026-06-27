Oppo Reno 16-serie Aangekondigd

Nog geen half jaar na de introductie van de Oppo Reno 15-serie heeft Oppo nu al de Reno 16-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de reguliere Reno 16, de Reno 16 Pro en de Reno 16 F.

We kregen de Reno 15-serie in januari van dit jaar te zien, maar de opvolger verschijnt nu al in de winkels. De Reno 16 krijgt een zogeheten “3D Pop Planet-ontwerp”, waarbij de camera-module overloopt in de behuizing en het visueel effect aan de achterzijde een gevoel van diepte geeft.

De Reno 16 en 16 Pro beschikken beide over een 6,32-inch scherm, terwijl de Reno 16F is uitgerust met een iets groter 6,57-inch scherm. Het scherm heeft een maximale verversingssnelheid van 144Hz.

De Oppo Reno 16 beschikt verder over een Snapdragon 7 Gen 4-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 3.5x optische zoom.

De duurdere Oppo Reno 16 Pro maakt gebruik van een Dimensity 8550 Super-processor in combinatie met 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. Daarnaast heeft de hoofdcamera een 200MP resolutie. De overige specs blijven gelijk.

Oppo maakt de series af met de goedkopere Reno 16 F. Dit model beschikt over een Mediatek Dimensity 7300 Energy-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een grotere 6500mAh accu. De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens (3.5x zoom) en een 8MP groothoeklens.

Alle drie de modellen beschikken over een 50MP selfie-camera en draaien op Android 16 met de ColorOS 16-schil.

Details over de prijzen en beschikbaarheid in Nederland ontbreken nog, maar in andere Europese landen worden de prijzen 899 euro en 1099 euro genoemd voor de Reno 16 en Reno 16 Pro.