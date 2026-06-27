“Honor Werkt Aan Smartphone Met 14.000mAh Accu”

De Chinese fabrikant Honor lijkt te werken aan een smartphone met een hele grote accu. De accu zou een capaciteit hebben van maar liefst 14.000 mAh. Dit is uitzonderlijk groot, aangezien de meeste smartphones-accu’s een capaciteit hebben van zo’n 5.000 mAh.

Een belangrijk aspect van een smartphone is de accuduur. We gebruiken onze smartphone namelijk voor alles, waardoor sommige mensen de dag niet meer doorkomen op één acculading. Gelukkig zien we de afgelopen tijd interessante ontwikkelingen op het gebied van accutechnologie, waardoor het onder andere mogelijk is om meer energie op te slaan in een kleiner oppervlakte.

Volgens de bron Digital Chat Station werkt Honor nu aan een smartphone met een 14.000mAh accu. De fabrikant heeft al een smartphone met een 11.000 mAh accu, dus als er een fabrikant is die een dergelijke smartphone kan maken is het Honor. Ook andere fabrikanten rusten hun smartphones steeds vaker uit met een grotere accu. Zo hebben merken als Oppo en Xiaomi al verschillende smartphones uitgebracht met een 7.000mAh accu. Merken als Samsung, Google en Apple lopen op dit gebied nog wat achter en gebruiken nog steeds 5.000 mAh accu’s.

Al jaren brengen de vaak wat onbekendere merken smartphones op de markt met uitzonderlijk grote accu’s, maar deze smartphones zijn altijd extreem dik en zwaar, waardoor ze voor de meeste mensen niet interessant zijn. Dankzij nieuwe batterijtechnologie is het nu echter mogelijk om accu’s uit te rusten met een hogere capaciteit zonder dat de accu dikker wordt.

Het is nog onduidelijk wanneer Honor van plan is om de smartphone met 14.000 mAh accu op de markt te brengen. Daarnaast is de kans klein dat de smartphone in Nederland op de markt verschijnt.

via [tweakers]