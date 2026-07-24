Review MOJOGEAR MINI GO 10.000 mAh Powerbank: Klein Maar Fijn!

Omdat vrijwel iedereen powerbanks gebruikt testen wij op Androidics.nl regelmatig allerlei verschillende powerbanks. Dit keer kijken wij naar een vrij compacte powerbank met ingebouwde USB-kabels, van een Nederland bedrijf. Is de MOJOGEAR MINI GO 10.000 mAh de geschikte powerbank voor jou?

Inhoud

MOJOGEAR levert de MINI GO 10.000 mAh powerbank in een eenvoudige kartonnen verpakking met daarop een duidelijke beschrijving van alle specificaties. In de verpakking vinden we naast de powerbank ook een gebruikershandleiding. Een losse USB-kabel ontbreekt, omdat de powerbank beschikt over ingebouwde oplaadkabels. De powerbank is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en wit. In dit artikel kijken wij naar de zwarte variant.

Vormgeving en Functies

De MOJOGEAR MINI GO is een rechthoekige powerbank met een vrij compacte afmeting van 7,9 × 6,6 × 2,3 cm. Hierdoor past de powerbank makkelijk in een tech-kit of handtas zonder dat het apparaat veel ruimte in beslag neemt. De powerbank weegt 171 gram, wat iets lichter is dan een gemiddelde smartphone. De behuizing bestaat volledig uit plastic en voelt daardoor wat goedkoop aan.

Voorop vinden we een heel klein led-schermpje dat het accupercentage van de powerbank weergeeft. Ook toont dit schermpje een klein groen symbooltje wanneer de powerbank aan het snelladen is. Dit schermpje is een handige extra feature die net wat meer informatie toont dan de gebruikelijke vier led-lampjes op de meeste powerbanks.

Het ontwerp van de MOJOGEAR MINI GO maakt een losse kabel overbodig. De powerbank beschikt namelijk over twee ingebouwde (13cm) rubberen oplaadkabels. Aan de ene kant vinden we een USB-C kabel voor apparaten zoals je Android-smartphone, tablet of draadloze oordopjes. Aan de andere kant beschikt de powerbank over een zogeheten Lightning kabel. Deze Lightning kabel gebruik je voor (oudere) Apple-apparaten, zoals de iPhone 5 t/m iPhone 14-serie en iPhone SE (3rd Gen) en een groot aantal iPads. De nieuwere Apple-apparaten maken gebruik van USB-C. Deze apparaten kun je dus opladen met de ingebouwde USB-C kabel. Met de MOJOGEAR MINI GO 10.000 mAh kun je jouw losse USB-kabels dus gewoon thuislaten.

Wil je meer dan twee apparaten tegelijkertijd opladen, dan kun je echter nog twee extra losse USB-kabels meenemen om tot vier apparaten tegelijkertijd op te laden. De powerbank beschikt namelijk ook over een USB-A poort en een USB-C poort. Deze extra USB-poorten zijn handig als je een apparaat wilt opladen dat geen USB-C of Lightning-poort heeft. Zo kun je bijvoorbeeld een micro-USB kabel meenemen voor je oude headset of twee extra USB-C kabels om drie apparaten met een USB-C poort tegelijkertijd op te laden.

De MOJOGEAR MINI GO kan met 22,5W snelladen. Dit is de maximale snelheid verdeeld over de verschillende USB-poorten. De USB-A poort heeft een maximaal vermogen van 22.5W en is daarmee de snelste aansluiting op de powerbank. De ingebouwde USB-C kabel en USB-C poort kunnen met maximaal 20W snelladen.

Met een capaciteit van 10.000 mAh kun je de meeste tablets volledig opladen. Ook kun je de meeste smartphones tot twee keer volledig opladen. Een ideale capaciteit dus voor een weekendje weg of voor mensen die veel reizen en bijvoorbeeld in de trein werken op hun tablet.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De MOJOGEAR MINI GO is misschien niet de snelste, mooiste of beste powerbank op de markt, maar het is wel een compacte, complete en aantrekkelijk geprijsde powerbank. Tijdens de huidige promotie-actie betaal je in plaats van 27,95 euro nu slechts 23,95 euro. Hiervoor krijg je een powerbank met twee ingebouwde USB-kabels en een schermpje dat veel accurater laat zien hoeveel accucapaciteit de powerbank nog over heeft in vergelijking met de vier LED-lampjes op de meeste andere powerbanks. Het compacte formaat van de MOJOGEAR MINI GO is ideaal om de powerbank een vaste plek te geven in je rugtas of tech-kit.

Je kunt tot vier apparaten tegelijkertijd aan de powerbank hangen en de powerbank heeft een maximale vermogen van 22,5W. De accucapaciteit van 10.000mAh is genoeg om je smartphone tot twee keer volledig op te laden en dankzij de ingebouwde USB-C kabel en Lightning-kabel hoef je nooit meer losse kabels mee te nemen. De MOJOGEAR MINI GO 10.000 mAh is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en wit en mensen die de powerbank bestellen op de officiële website van MOJOGEAR betalen in Nederland geen verzendkosten.