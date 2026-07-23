Samsung Galaxy A57 Ontvangt Juli-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van juli verder uit. Nadat de juli-update eerder deze week al uitrolde naar negen andere smartphones van de fabrikant, staat de update nu ook klaar voor de Galaxy A57.

Eerder deze week rolde Samsung de juli-update onder andere uit naar de Galaxy S24-serie, de Galaxy Z Fold/Flip 7 en de Galaxy A55. Dezelfde update, met firmwareversie A576BXXS4AZG5, staat nu ook klaar voor de Samsung Galaxy A57. De update is 387 MB groot en bestaat uit 41 patches voor de beveiliging van het Android OS en 16 patches voor Samsung’s eigen apps en One UI-schil. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee.

De beveiligingsupdate van juli rolt in fasen uit. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Controleren op updates‘.

via [galaxyclub]