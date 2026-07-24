Android 17 Maakt Data Overzetten Van iPhone Heel Eenvoudig

Wil je overstappen van een iPhone naar een Android-smartphone? Dan hebben wij goed nieuws. Android 17 maakt het namelijk een stuk eenvoudiger om data van je iPhone over te zetten naar je nieuwe Android-smartphone.

Maak je eindelijk de slimme overstap van een iPhone naar een Android, dan komt daar wel even wat bij kijken. Want hoe zet je nou alle data van jouw iPhone over naar je nieuwe Android-smartphone. Gelukkig wordt dit dankzij Android 17 een stuk eenvoudiger dan voorheen.

Voorheen moest je een Android Switch-app op je iPhone installeren om data over te zetten naar een Android-apparaat. In Android 17 heeft Google deze mogelijkheid echter ingebouwd in het besturingssysteem zelf. Via het configuratiescherm op je nieuwe Android-smartphone kun je direct draadloos data zoals foto’s, video’s, contacten, berichten en je agenda overzetten, maar ook informatie zoals je Google-account, wachtwoorden, wifi-verbinding, de lay-out van je thuisscherm en je eSIM.

De nieuwe Samsung Galaxy Z-telefoons zijn de eerste toestellen die de nieuwe functie kunnen gebruiken. De functie is echter ook al te vinden in de bèta voor Google’s eigen Pixel-toestellen en zal later uiteraard worden uitgerold naar meer smartphones die draaien op Android 17.

via [androidplanet]