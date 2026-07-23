Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2 Aangekondigd!

Samsung heeft tijdens zijn Galaxy Unpacked-event niet alleen de nieuwste vouwbare smartphones aangekondigd, maar ook twee nieuwe smartwatches. De Samsung Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2 brengen verschillende vernieuwingen met zich mee.

De nieuwe smartwatches van Samsung zijn uitgerust met een grotere accu, een vernieuwde processor en verbeterde AI-functies. De Samsung Galaxy Watch 9 beschikt over een Snapdragon Wear Elite 6100-processor met 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De nieuwe chipset presteert beter en is zuiniger dan de voorgaande chipsets in de Galaxy-smartwatches. Ook beschikt de smartwatch over vernieuwde AI-gezondheidsfuncties en een nieuwe AI-coach. De vernieuwde software en nieuwe sensoren geven een beter inzicht in je activiteiten en gezondheid én zijn in staat om je persoonlijke adviezen te geven.

De smartwatch is verkrijgbaar met een 40mm of 44mm behuizing. De 40mm-variant beschikt over een 1,34-inch OLED-scherm (438×438 pixels) en een 390mAh accu, terwijl de 44mm-variant is uitgerust met een 1,47-inch OLED-scherm (480×480 pixels) en een 445mAh accu. De Samsung Galaxy Watch 9 beschikt over een aluminium behuizing en verwisselbare bandjes. Volgens Samsung biedt de smartwatch 24 uur per dag maximaal draagcomfort.

Net als de vouwbare smartphones van Samsung is de Galaxy Watch 9 vanaf 7 augustus verkrijgbaar. De smartwatch krijgt een adviesprijs mee van 409 euro (40mm+bluetooth), 439 euro (40mm+LTE), 459 euro (44mm+bluetooth) of 489 euro (44mm+LTE).

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung heeft ook een opvolger van de twee jaar oude Galaxy Watch Ultra aangekondigd. De Galaxy Watch Ultra 2 heeft een 47mm behuizing en beschikt over Snapdragon Wear Elite 6100-processor, 2GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een zeer grote 800 mAh accu. Dit is ongeveer 35% groter dan de accu in de originele Galaxy Watch Ultra. Ondanks de grotere accu is de smartwatch 12% dunner dan zijn voorganger. Het 1,52-inch scherm heeft een zeer hoge piekhelderheid van 5000cd/m².

De Galaxy Watch Ultra 2 is gemaakt voor gebruik in ruigere omgevingen. Zo heeft de smartwatch een IP69K-classificatie, een 10 ATM waterdichtheid-rating en een EN13319-certificering gekregen. Verder kun je rekenen op nauwkeurigere GPS-metingen en verschillende nieuwe functies zoals Trail Run en Nutrition Alert.

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 is alleen met LTE verkrijgbaar en kost maar liefst 749 euro.