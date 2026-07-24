Officieel: Dit Is De Samsung Galaxy-bril Met Android XR

Samsung heeft deze week nieuwe vouwbare smartphones en smartwatches aangekondigd, maar het bedrijf liet ook de eerste Samsung Galaxy-bril zien. Deze slimme bril draait op Android XR van Google en maakt gebruik van verschillende slimme AI-functies.

Samsung heeft de Galaxy-bril gemaakt in samenwerking met brillenmerken Gentle Monster en Warby Parker. De slimme bril beschikt over AI-functies die ervoor moeten zorgen dat je niet altijd je smartphone nodig hebt. De Samsung Galaxy Bril beschikt niet over een ingebouwde scherm, maar kan wel overweg met spraak, geluid en AI-functies. Je kunt de bril bedienen met stemcommando’s, handgebaren of aanrakingen van het montuur om zo bijvoorbeeld informatie op te vragen over de omgeving of hulp te vragen tijdens het navigeren. Ook kun je berichten hardop laten voorlezen en gesprekken live laten vertalen.

Het montuur beschikt over een ingebouwde camera en speakers. De camera kan Gemini visuele context geven, zodat de AI je beter kan helpen. Zo kun je tijdens een vergadering bijvoorbeeld notities op een whiteboard organiseren in Samsung Notes, zodat je de belangrijkste punten op een later tijdstip kunt teruglezen. Ook kun je video’s opnemen of tijdens een videogesprek live beelden delen.

De Samsung Galaxy Bril is verkrijgbaar in twee stijlen voor dagelijks gebruik. De Gentle Monster-editie heeft een zwarte montuur met een moderne uitstraling en de Warby Parker-editie heeft een meer klassieke uitstraling met een warmbruine kleur. De bril gaat tot 9 uur mee op één acculading en de meegeleverde oplaadcase kan de bril zeven keer volledig opladen.

Samsung heeft nog geen prijs of releasedatum gegeven, maar Google liet eerder al weten dat de eerste Android XR-brillen dit najaar op de markt verschijnen.