ReMarkable Introduceert Nieuwe Tablet Met 10,3-inch Scherm Van Elektronisch Papier

ReMarkable heeft een nieuwe 10,3-inch tablet aangekondigd die is uitgerust met een scherm van elektronisch papier. Het bedrijf maakt hiervoor gebruik van een Canvas-scherm op basis van E Ink-technologie.

Het scherm van de reMarkable 2 heeft een resolutie van 1872 x 1404 pixels en dankzij een speciale technologie voelt het scherm aan als papier. Dit voelt erg natuurlijk wanneer je bijvoorbeeld notities maakt. Het scherm heeft 4096 drukniveaus.

De reMarkable 2 is dunner en lichter dan zijn voorganger en beschikt intern over een 1,2GHz dual-core processor, 1GB werkgeheugen, 8GB opslagruimte, ondersteuning voor 2,4GHz en 5GHz WiFi en een 3000mAh-accu die twee weken meegaat op één acculading. De tablet draait op Codex, een op Linux gebaseerd besturingssysteem. De reMarkable 2 is vanaf juli verkrijgbaar voor 399 dollar. Dit is 100 dollar goedkoper dan zijn voorganger.

via [tweakers]