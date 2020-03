“Specificaties en Afbeeldingen Huawei Watch GT 2e Gelekt”

De Duitse website Winfuture heeft afbeeldingen gedeeld van een nog onaangekondigde Huawei-smartwatch. Op de afbeeldingen zien we de Huawei Watch GT 2e, die twee weken mee zou moeten gaan op één acculading.

Eind deze maand zal Huawei de P40-serie introduceren, maar we krijgen binnenkort ook een nieuwe smartwatch te zien. Volgens de geruchten krijgt de Huawei Watch GT 2e een sportieve uitstraling met een 46mm behuizing, een 1,39-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 454 bij 454 pixels, een HiSilicon Hi1132-processor, 4GB opslagruimte en een 455 mAh-accu die 14 dagen mee zou moeten gaan.

Intern vinden we verder nog een hartslagmeter, een barometer, een accelerometer, een stappenteller, GPS en een microfoon. De Huawei Watch GT 2e komt op de markt in de kleuren Mint, Volcano en Graphite. De adviesprijs is nog niet uitgelekt.

via [AW]