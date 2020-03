Nokia 2.2 Ontvangt Android 10-update

HMD Global is begonnen met de uitrol van de Android 10-update voor de Nokia 2.2. De update brengt ook de beveiligingspatch van februari 2020 met zich mee.

De fabrikant van Nokia-smartphones gaf onlangs aan dat de uitrol van Android 10 naar sommige Nokia-toestellen vertraagd is als gevolg van het coronavirus. Gebruikers van de Nokia 2.2 hoeven gelukkig niet langer te wachten, aangezien HMD Global nu is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Nokia 2.2.

De Android 10-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een volledige donkere modus, nieuwe gestures, verbeterde notificaties en meer privacyfuncties. Daarnaast zorgt de beveiligingspatch van februari 2020 er voor dat je smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwetsbaarheden in Android. HMD Global rolt de update in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de Android 10-update heeft ontvangen.

