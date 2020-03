Samsung Introduceert Galaxy Tab A 8.4 In De VS

Samsung heeft in de Verenigde Staten een nieuwe budget-tablet aangekondigd. De Galaxy Tab A 8.4 heeft een 8,4-inch scherm en krijgt in de VS een adviesprijs mee van 280 dollar.

De Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) heeft een 8,4-inch scherm met een resolutie van 1920×1200 pixels en een 16:10-beeldverhouding. Intern vinden we een 1,8GHz octacore-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een 5000mAh accu. Ook is er ondersteuning voor 4G LTE. Aan de achterkant zit een 8MP camera en aan de voorkant een 5MP camera. De tablet is 7mm dun en weegt 310 gram.

De Samsung Galaxy Tab A 8.4 krijgt in de VS een adviesprijs mee van 280 dollar, maar het is nog onduidelijk of de tablet ook in Europa op de markt verschijnt.

