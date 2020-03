Huawei Introduceert P40, P40 Pro en P40 Pro+

Huawei heeft deze week de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant aangekondigd. Het gaat om de Huawei P40-serie, die bestaat uit de reguliere P40, de P40 Pro en de P40 Pro+. In dit artikel zetten we alles even op een rijtje.

De Chinese fabrikant brengt drie uitvoeringen van de Huawei P40 op de markt, die allemaal beschikken over een Kirin 990 5G-soc met 5G-ondersteuning. Het grootste verschil tussen de toestellen vinden we in de camera-setup. Zo heeft de reguliere P40 een driedubbele camera, de P40 Pro een vierdubbele camera en de P40 Pro+ een vijfdubbele camera.

Net als zijn voorganger komt de P40-serie zonder Google-diensten op de markt. Applicaties zoals de Play Store, Gmail, Google Maps en YouTube ontbreken hierdoor. Huawei komt met alternatieven zoals de eigen App Gallery en een eigen dienst voor het weergeven van kaarten, maar de meeste mensen hebben een voorkeur voor de applicaties van Google.

Huawei P40

De Huawei P40 is de reguliere en kleinste uitvoering van de P40-serie. De smartphone beschikt over een 6,1-inch 60Hz OLED-scherm met een resolutie van 2340 x 1080px pixels, een Kirin 990-processor met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 3800mAh accu met ondersteuning voor 22,5W snelladen en een 32MP selfie-camera. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 16MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens. De Huawei P40 verschijnt 7 april op de markt voor een adviesprijs van 799 dollar.

Huawei P40 Pro

De Huawei P40 Pro is een grotere uitvoering met een 6,58-inch scherm. Het scherm heeft een 90Hz-verversingssnelheid en een resolutie van 2680 x 1200px. Net als de reguliere P40 heeft de P40 Pro een Kirin 990-processor en 8GB werkgeheugen. Qua opslagruimte heb je de keuze uit 128GB en 256GB. De accu heeft een capaciteit van 4200mAh en ondersteuning voor 40W-snelladen. Voorop zit een 32MP selfie-camera in combinatie met een dieptesensor. De vierdubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 40MP ultragroothoeklens, een 12MP telelens en een Time-of-flight-sensor. De P40 Pro is ook vanaf 7 april verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro.

Huawei P40 Pro+

De Huawei P40 Pro+ komt grotendeels overeen met de P40 Pro. Zo heeft de Pro+ hetzelfde scherm, dezelfde processor, selfie-camera en accu én evenveel werkgeheugen. Wel heeft de Pro+ 512GB opslagruimte en vinden we achterop een vijfdubbele camera. Deze camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 40MP ultragroothoeklens, een 8MP (80mm, f/2.4) telelens, een 8MP (240mm f/4.4) telelens en een Time-of-flight-sensor. De Huawei P40 Pro+ verschijnt pas in juni op de markt voor een adviesprijs van 1399 euro.