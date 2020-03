Opvouwbare Huawei Mate Xs Vanaf 14 April In Nederland Verkrijgbaar

Huawei heeft bekendgemaakt dat de Huawei Mate Xs, de nieuwste opvouwbare smartphone van de fabrikant, vanaf 14 april in Nederland verkrijgbaar is. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 2499 euro.

De Huawei Mate Xs is een verbeterde versie van de reguliere Mate X. De Mate Xs heeft een 8-inch vouwbaar scherm met een verbeterde Falcon Wing-scharniermechanisme die 30 procent sterker moet zijn. Dichtgevouwen blijven aan de voor- en achterkant een 6,38-inch en 6,6-inch scherm over. Intern vinden we een Kirin 990-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 55W snelladen en een driedubbele camera met 40MP hoofdlens.

Het nadeel, met veel van Huawei’s nieuwe smartphones, is het ontbreken van Google-diensten. Hierdoor zijn apps zoals de Play Store, YouTube, Google Maps en YouTube niet aanwezig. Daarnaast is de prijs van maar liefst 2499 euro voor de meeste mensen veel te veel geld voor een smartphone. De Huawei Mate Xs is vanaf 14 april verkrijgbaar bij de MediaMarkt in Amsterdam Arena, Rotterdam The Corner, Utrecht Hoog Catharijne, Den Haag en Breda.

