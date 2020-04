Samsung Galaxy Tab S6 Lite Kost In Nederland 379 Euro

Eerder schreven wij dat Samsung een Lite-versie van de Galaxy Tab S6 heeft geïntroduceerd, maar dat het nog onduidelijk was wat voor adviesprijs de tablet meekreeg en of de tablet ook in Nederland op de markt zal verschijnen. Deze vragen kunnen we nu echter beantwoorden.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite met 10,4-inch scherm komt naar Nederland en de tablet krijgt hier een adviesprijs mee van 379 euro. De 4G-uitvoering kost 439 euro. De tablet is vanaf 30 april verkrijgbaar en het is nu al mogelijk om een pre-order te plaatsen. Mensen die tussen vandaag en 29 april bij Coolblue een bestelling plaatsen ontvangen gratis een Book Cover cadeau.

De Galaxy Tab S6 Lite beschikt over een 10,4-inch scherm met een resolutie 2000 x 1200 pixels, een Exynos 9611-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 7040mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, twee luidsprekers, een 8MP rear-camera en een 5MP selfie-camera. De tablet komt met een S Pen en is verkrijgbaar in de kleuren grijs en blauw.

