OnePlus Nord N10 Ontvangt Beveiligingsupdate Van Januari 2021

OnePlus is begonnen met de uitrol van een nieuwe beveiligingspatch voor de OnePlus Nord N10. De OxygenOS 10.5.9-update installeert de beveiligingspatch van januari 2021 en brengt een aantal verbeteringen met zich mee.

Nadat OnePlus de nieuwste beveiligingspatch eerder al uitrolde naar andere smartphones van het bedrijf is nu de OnePlus Nord N10 aan de beurt. De OxygenOS 10.5.9-update brengt naast de beveiligingspatch ook een aantal kleine verbeteringen met zich mee. Zo zijn er verbeteringen voor de stabiliteit van het netwerk toegevoegd en is de energieverbruik geoptimaliseerd.

Dat de OnePlus Nord N10 nu al de beveiligingspatch van januari ontvangt is eigenlijk best opmerkelijk, aangezien de smartphone vorige maand ook al een update ontving met de patch van december en OnePlus eerder had aangegeven de smartphone slechts elke twee of drie maanden een update te geven. Gebruikers ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat.

via [droidapp]