Digitale Cadeaukaarten Worden Steeds Populairder

Steeds meer producten en diensten stappen over naar de digitale wereld. Zo worden kranten vervangen door nieuwssites, sturen we dankzij e-mail vrijwel nooit meer een brief en doen we al onze belangrijke zaken zoals de belastingopgave, het afsluiten van een abonnement of het betalen van een rekening digitaal. Met cadeaukaarten is dit niet anders.

Het is heel gebruikelijk om naar de winkel te gaan om een papieren cadeaubon of plastic cadeaukaart te kopen, die je in veel gevallen weer weggeeft op iemands verjaardag. Het is echter niet per se nodig om je huis uit te gaan om zo’n cadeaukaart te halen. Het is namelijk heel eenvoudig om vanachter je computer cadeaukaarten te bestellen, ook wel e-vouchers genoemd. Vooral in deze tijd is dat extra prettig.

Het voordeel van online een cadeaukaart kopen is dat je de cadeaukaart direct in je email ontvangt. Je kunt de cadeaukaart dus gelijk gebruiken of doorsturen naar iemand anders. Ook heb je online vaak meer keuze uit de bedragen die op de cadeaukaart staan, omdat je zelf een bedrag in kunt vullen. Daarnaast bespaar je op verzendkosten en help je het milieu door geen plastic kaart te gebruiken. Ook is het mogelijk om bij een online cadeaubon een persoonlijk bericht toe te voegen en het uiterlijk aan te passen zodat het bijvoorbeeld lijkt op een verjaardagstaartje. Het is dan ook niet gek dat online cadeaukaarten steeds populairder worden. Wanneer je een e-voucher nodig hebt om bijvoorbeeld naar de bioscoop te gaan, dan kun je deze uitprinten of op je smartphone zetten. In het geval van een voucher voor een online webwinkel, zoals de Google Play Store of Bol.com, dan heb je alleen de code nodig die op de cadeaubon staat.