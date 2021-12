Samsung Galaxy Tab A8 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week een nieuwe tablet aangekondigd. Het gaat om de Galaxy Tab A8 die is uitgerust met mid-range specificaties en een 10,5-inch scherm. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 229 euro.

Na weken van geruchten is de Samsung Galaxy Tab A8 eindelijk officieel. De opvolger van de Galaxy Tab A7 uit 2020 heeft een grotere scherm gekregen en beschikt over krachtigere specificaties. Samsung zegt dat de Galaxy Tab A8 ideaal is als tablet voor op het werk of als tablet voor jongere kinderen die een tablet op school nodig hebben. De software maakt het mogelijk om makkelijk te multitasken.

De Galaxy Tab A8 beschikt over een 10,4-inch TFT-scherm met een resolutie van 1920 x 1200 pixels, een 2GHz Octa-Core-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB, 64GB of 128GB opslagruimte, een 8MP hoofdcamera, een 5MP selfie-camera, een 7.040 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen en Quad Stereo Speakers. De tablet heeft een plastic behuizing en is vanaf eind deze maand verkrijgbaar in de kleuren Gray, Silver en Pink Gold voor een adviesprijs van 229 euro.

via [AW]