Opvouwbare OPPO Find N Officieel Aangekondigd

Oppo heeft zojuist de eerste opvouwbare smartphone van de fabrikant aangekondigd. De Oppo Find N heeft een 7,1-inch opvouwbaar scherm aan de binnenkant en een 5,49-inch scherm aan de buitenkant. De smartphone verschijnt deze maand in China op de markt voor ongeveer 1200 euro.

Samsung lijkt er steeds meer concurrentie bij te krijgen. Zo komt Huawei later deze maand met de Huawei P50 Pocket en heeft Oppo nu zijn eerste opvouwbare smartphone ge├»ntroduceerd. “De OPPO Find N is het resultaat van vier jaar onderzoek en ontwikkeling en zes generaties aan prototypes.” Zo schrijft het bedrijf in een persbericht. De Find N lijkt veel op de Galaxy Z Fold 3, met aan de binnenkant een opvouwbaar scherm en aan de buitenkant een regulier scherm.

Het 7,1-inch 120Hz LTPO AMOLED-paneel maakt gebruik van een flexiescharnier die de hoek van de vouw vergroot, waardoor de vouw in het midden van het scherm minder op moet vallen. Het scherm aan de buitenkant is 5,49-inch groot en heeft een 60Hz verversingssnelheid. Oppo heeft de software geoptimaliseerd om beter te kunnen multitasken op het grote scherm.

Intern vinden we high-end specificaties zoals een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en 15W draadloos laden. Beide schermen zijn voorzien van een selfie-camera en achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50 MP Sony IMX 766 hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 13MP telelens.

De Oppo Find N is vanaf 23 december in thuisland China verkrijgbaar in de kleuren zwart, paars en wit voor een indicatieprijs van omgerekend 1073 euro (8GB+256GB) of 1255 euro (`12GB+512GB). Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet.