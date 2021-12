“Renders Tonen Uiterlijk Van OnePlus Nord 2 CE”

Begin volgend jaar kunnen we de OnePlus Nord 2 CE verwachten en nu de introductie nadert lekken steeds meer details uit. Dit keer is de smartphone te zien op verschillende renders, waardoor we precies weten hoe de Nord 2 CE er uit komt te zien. Althans, als we de geruchten mogen geloven.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de doorgaans betrouwbare website 91Mobiles. We zien dat de OnePlus Nord 2 CE er ongeveer net zo uit komt te zien als de OnePlus Nord 2. Zo heeft de smartphone dunne schermranden met aan de onderkant een kleine kin en in de linkerbovenhoek van het scherm een uitsparing voor de selfie-camera. Achterop zien we een driedubbele camera met een LED-flitser. De geruchten spreken ook over de aanwezigheid van een 3.5mm koptelefoonaansluiting.













De OnePlus Nord 2 CE verschijnt volgens de bron in het eerste kwartaal van 2022 op de markt in de kleuren zwart en groen. De adviesprijs zal waarschijnlijk rond de 350 euro uitkomen. Iets duurder dan de originele Nord CE.

Eerdere geruchten spreken over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek 900-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

via [androidplanet]