Wat worden de populairste apps van 2022 in Nederland?

We schreven eerder al over de technologische trends die het app landschap in 2022 zullen beïnvloeden, maar welke apps zullen het populairste worden? Hoewel er natuurlijk niets zo onzeker is als de toekomst, willen wij wel aan een gokje wagen.

Over een gokje wagen gesproken, nu er eindelijk vergunningen voor online casino’s worden uitgegeven en online sportweddenschappen ook legaal zijn, kun je verwachten dat alle partijen die dit aanbieden dit ook door middel van mobiele apps of geoptimaliseerde mobiele websites zullen doen. Zeker nu casino’s en wedkantoren net zoals veel andere bedrijven om de haverklap weer gesloten moeten blijven, zal deze markt zich nog eens extra op hun online aanwezigheid focussen.

Wat helaas de komende tijd ook nog steeds noodzakelijk zal blijven, omdat we minder in het echt met elkaar af kunnen spreken, zijn videodiensten. Netflix, Amazon en Disney kennen we ondertussen wel, maar er komen op dit gebied nog steeds nieuwe aanbieders bij zoals bijvoorbeeld Paramount+ (waarop de nieuwste afleveringen van South Park te zien zijn) en ook YouTube krijgt concurrentie met platformen zoals Floatplane.

Wat betreft Social Media is op dit moment TikTok nog steeds onverminderd populair en het lijkt er op dat dit nog wel even zo zal blijven, ondanks de schandalen, rechtszaken en schadevergoedingen ten aanzien van hun privacy beleid. Het lijkt Facebook, oh nee, Meta wel.

Over Meta gesproken, dit zou nog wel eens de grote klapper van 2022 kunnen worden. Niet dat ze zomaar even snel een dienst kunnen lanceren die groter is dan Facebook, Instagram of Whatsapp, maar je kunt er vanuit gaan dat er achter te schermen heel wat speelt bij het bedrijf wat met de VR techniek van Oculus alles in huis heeft om het Metaversum te gaan bouwen. Alhoewel, er bestaat natuurlijk altijd de kans dat dit vlammetje dooft voordat het echt van de grond komt, kent iemand ondertussen Clubhouse nog?

Tot slot viel het ons op dat op veel Amerikaanse sites een app met de naam Libby vaak opduikt. Libby is een verbastering van het woord library, bibliotheek dus. In feite is deze app dus niets anders dan een digitale versie van de Amerikaanse openbare bibliotheek waar je super makkelijk gratis e-books en luisterboeken kunt lenen. De Koninklijke Bibliotheek in Nederland heeft ook al een app, dus wie weet word lezen/luisteren wel de grote trend van 2022 terwijl we allemaal hopen dat er komend jaar eindelijk een einde komt aan de pandemie.

Een ouderwets spel als Scrabble werd tenslotte onder de naam Wordfeud een aantal jaar geleden ook een enorme hype waar iedereen van jong tot oud aan mee deed. Als we het dan toch over de klassiekers onder de apps hebben, in de Play Store kun je je inmiddels alvast aanmelden voor de nieuwste versie van Angry Birds. Wist je dat Angry Birds inmiddels alweer 10 jaar oud is en de verschillende versies in totaal meer dan 4,5 miljard keer gedownload zijn?! Begin volgend jaar komt zeven jaar na de laatste versie, Angry Birds Journey uit.