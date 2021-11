Eerste Realme Pad-tablet Uitgebracht In Nederland

Realme heeft de eerste tablet van de fabrikant uitgebracht in Nederland. De Realme Pad is een 10,4-inch tablet die draait op Android 11 en een adviesprijs meekrijgt van 259 euro. Tijdens de introductie periode kun je de tablet bestellen voor slechts 199 euro.

Via de site van Realme kun je nu de Realme Pad bestellen. De tablet beschikt over een 10,4-inch scherm met een resolutie van 2000×1200 pixels en een screen-to-body ratio van 82,5 procent. Intern vinden we een MediaTek Helio G80-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 7100mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera, een 8MP rear-camera en Dolby Atmos-speakers. Met een volle accu moet je volgens Realme 12 uur video kunnen afspelen.

De Realme Pad is slechts 6,9mm dik, weegt 440 gram en draait op Android 11 met Realme’s eigen skin. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 259 euro, maar is tijdelijk verkrijgbaar voor slechts 199 euro.

via [tweakers]