Xiaomi Smart Band 7 Pro Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week zijn nieuwste fitnesstracker aangekondigd. Het gaat om een Pro-uitvoering van de Smart Band 7, die een veel breder scherm heeft gekregen. Door het breder scherm lijkt de Xiaomi Smart Band 7 Pro meer op een smartwatch dan een fitnesstracker.

De behuizing van de Smart Band 7 Pro meet 44,7×28,8mm, wat aanzienlijk groter is dan de 46,5×20,7mm behuizing van de reguliere Smart Band 7. Het 1,64-inch scherm heeft een schermverhouding van 15:9 in plaats van 23:9. Het gaat om een OLED-scherm met een lichtsensor die de helderheid van het scherm automatisch kan aanpassen. Ook heeft de Smart Band 7 Pro een always-on-schermfunctie.

Intern vinden we een 235mAh accu die zo’n 12 dagen moet meegaan op één acculading. Net als de reguliere Smart Band 7 heeft de 7 Pro sensoren om onder andere de hartslag en de zuurstof in het bloed te meten. In China krijgt de Xiaomi Smart Band 7 Pro een adviesprijs mee van 399 yuan, omgerekend zo’n 57 euro. Door belastingen en import kosten zal de fitnesstracker bij de Europese lancering echter een hoger prijskaartje meekrijgen.

via [tweakers]