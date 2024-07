Samsung Galaxy S22, Note 20 en Xcover 7 Ontvangen Juli-update

Nadat Samsung eerder deze week de beveiligingsupdate van juli uitrolde naar de Galaxy A55, Galaxy A53 en Galaxy S23 FE, staat dezelfde beveiligingsupdate nu ook klaar voor zes andere smartphones. Gebruikers van de Galaxy S22-serie, de Galaxy Note 20-serie en de Galaxy Xcover 7 kunnen de beveiligingspatch van juli 2024 nu installeren.

Het valt op dat Samsung de beveiligingspatch van deze maand niet als eerste uitrolt naar de toptoestellen van de fabrikant, maar juist naar de wat oudere modellen. Misschien werkt Samsung aan extra verbeteringen voor de nieuwere smartphones, waardoor de fabrikant daarvoor iets meer tijd nodig heeft.

Hieronder staan de zes nieuwe smartphones waarvoor de beveiligingspatch van juli 2024 klaarstaat. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

– Samsung Galaxy S22

– Samsung Galaxy S22+

– Samsung Galaxy S22 Ultra

– Samsung Galaxy Note 20

– Samsung Galaxy Note 20 Ultra

– Samsung Galaxy Xcover 7

via [droidapp]