Google Pixel Tablet Met Speaker Dock Verschijnt Volgend Jaar Op De Markt

Google heeft deze week tijdens het Made by Google-event verschillende nieuwe apparaten aangekondigd, waaronder de Google Pixel 7-serie en de Pixel Watch. We kregen ook de Pixel Tablet te zien, maar deze tablet met Speaker Dock verschijnt voorlopig nog niet op de markt.

Alhoewel Google meer details van de Pixel Tablet heeft aangekondigd is de tablet de komende tijd nog niet verkrijgbaar. Een exacte releasedatum heeft Google nog niet gegeven, maar het is wel duidelijk dat we moeten wachten tot 2023. De Google Pixel Tablet maakt net als de Pixel 7-serie gebruik van Google’s nieuwe Tensor G2-chipset. Het scherm 10,95-inch groot en consumenten krijgen de keuze tussen 128GB en 256GB opslagruimte. De belangrijkste toevoeging is echter de zogeheten Speaker Dock.

De Pixel Tablet kun je plaatsen in de optionele Speaker Dock, waarmee je de tablet omtovert in een soort Smart Display, zoals de Nest Hub. Je kunt vanaf het scherm namelijk je smart home bedienen of muziek afspelen met betere geluidskwaliteit. Ook zal de Speaker Dock de Pixel Tablet opladen zodra je de tablet in de dock plaatst. De tablet en de dock maken een connectie via magneten.