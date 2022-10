Google Pixel 6a Nu Ook Officieel In Nederland Verkrijgbaar

Google heeft deze week verschillende nieuwe apparaten aangekondigd, inclusief de Pixel 7-serie. Deze nieuwe vlaggenschip-smartphone is ook in Nederland verkrijgbaar. Google heeft echter nog een toestel voor de Nederlandse markt geïntroduceerd, namelijk de Pixel 6a.

De Google Pixel 6a was voorheen officieel alleen buiten Nederland verkrijgbaar, maar Google heeft de smartphone nu ook voor de Nederlandse markt aangekondigd. De smartphone was al wel verkrijgbaar in Nederland, maar dat was alleen mogelijk via de grijze import.

De Google Pixel 6a is met een prijskaartje van 459 euro een van de voordeligere Pixel-smartphones. De Pixel 6a beschikt over een 6,1-inch Full-HD+ OLED-scherm met een 60Hz verversingssnelheid, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4306 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 12,2MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

De Pixel 6a is onder andere verkrijgbaar bij Belsimpel en verschillende telecomproviders. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 459 euro.