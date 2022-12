Samsung Galaxy A53 en Tab A 10.1 Ontvangen Beveiligingsupdate Van December

Samsung rolt een nieuwe beveiligingsupdate uit naar twee apparaten van het bedrijf. Deze update installeert de beveiligingspatch van december 2022 op de Galaxy A53 en de Galaxy Tab A 10.1 (2019).

Het updatebeleid van Samsung is de afgelopen jaren heel goed. Nieuwe high-end smartphones ontvangen maar liefst vijf jaar lang updates en beveiligingspatches rollen vaak al uit voordat Google deze patches officieel heeft aangekondigd. Vlak voor het einde van deze maand rolt Samsung de nieuwste beveiligingspatch uit naar de Galaxy A53 en de Galaxy Tab A 10.1 uit 2019.

De update voor de Galaxy A53 lijkt enkel de beveiligingspatch van december te bevatten en brengt verder geen nieuwe functies met zich mee. De update voor de Galaxy A 10.1 is met een formaat van 202MB echter wat groter en bevat naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen en updates voor de systeem-apps. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]