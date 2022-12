Specificaties Van Samsung Galaxy A34 5G Gelekt

In de database van Geekbench is de Samsung Galaxy A34 5G opgedoken. Hierdoor weten we nu meer over de aankomende budget-smartphone van Samsung. Zo weten we onder andere dat de Galaxy A34 5G is uitgerust met een Dimensity 1080-processor.

In de Geekbench-database is de Samsung Galaxy A34 5G te vinden onder de codenaam SM-1346N. De database maakt duidelijk dat de singlecore-score uitkomt op 778 en de multicore-score op 2332. De Galaxy A34 5G draait op Android 13 en lijkt te beschikken over een MediaTek Dimensity 1080-processor met 6GB werkgeheugen.

Vorige maand doken al enkele renders op die tonen dat de Galaxy A34 beschikt over een 6,5-inch scherm met een druppelnotch voor de selfie-camera, vrij dikke schermranden en een driedubbele rear-camera. Een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt en de behuizing zou 161,3×77,7×8,2mm meten. Een introductiedatum en adviesprijs hebben we nog niet.

