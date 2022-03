Langverwachte Samsung Galaxy A53 Officieel Aangekondigd

Na het succes van de Galaxy A50, A51 en A52 keken veel mensen uit naar de lancering van de Galaxy A53. Samsung heeft deze krachtige mid-range smartphone zojuist officieel geïntroduceerd. De Samsung Galaxy A53 is vanaf 1 april in Nederland verkrijgbaar voor 449 euro.

De opvolger van de populaire Galaxy A52 beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 32MP selfie-camera. Intern beschikt de Galaxy A53 over een Exynos 1280-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, stereo-speakers, dualSIM-ondersteuning, een waterdichte behuizing (ip67) en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

De Samsung Galaxy A53 draait op Android 12 en krijgt in de toekomst een update naar Android 13, 14, 15 en 16. Ook krijgen gebruikers vijf jaar lang beveiligingsupdates. De Galaxy A53 is vanaf 1 april verkrijgbaar voor 449 euro (128GB) of 509 euro (256GB) in de kleuren zwart, blauw en oranje. Tijdelijk ontvang je tijdens de pre-order periode gratis Galaxy Buds Live oordopjes cadeau.