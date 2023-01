Hoe Ziet De Toekomst Van Crypto Er Uit?

Het afgelopen jaar is in veel opzichten een jaar om snel weer te vergeten. De coronacrisis, de hoge inflatie en de problemen in Ukraine hebben allemaal een grote impact in ons leven. Ook de cryptomarkt heeft een zwaar jaar achter de rug. Wat we in de toekomst van de cryptomarkt kunnen verwachten bespreken wij in dit artikel.

Grote cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum, maar ook kleinere cryptomunten zoals Cardano koers en Stellar zijn in 2022 flink in waarde gedaald, met in sommige gevallen zelfs met meer dan 50%. Hierdoor is het vertrouwen in crypto bij veel mensen ook gedaald. Blijft deze trend echter doorzetten of gaat de waarde van deze munten volgend jaar weer stijgen? De meningen hierover blijven mede door de onrustige wereld verdeeld.

Volgens sommige experts hangt de toekomst van crypto grotendeels af van de crypto-regulering. De afgelopen jaren doken namelijk overal nieuwe digitale munten op, waar in sommige gevallen onbetrouwbare personen achter te zitten. Hierdoor verdwenen sommige cryptomunten net zo snel als dat ze opdoken. Het gevolg, investeerders verloren miljoenen euro’s. Dat dit in sommige gevallen gebeurde wil echter niet zeggen dat dit altijd het geval zal zijn. Wel raden we aan om je goed in te lezen voordat je in een nieuwe cryptomunt investeert. Ben je geen crypto-expert, hou het dan bij de munten die al jaren bestaan, zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Tether (USDT).

Voordat je investeert in crypto adviseren wij om je aan te melden bij een crypto-broker zoals de Nederlandse Bitvavo en je goed te verdiepen in deze markt. Bij Bitvavo kun je de koersen van alle cryptomunten goed in de gaten houden en kun je beleggen in meer dan 150 cryptovaluta. Begin klein en investeer alleen met geld dat je kunt verliezen. Een smartphone is alles wat je nodig hebt om een eerste investering te doen. Ondanks dat 2022 een slecht jaar was voor crypto en dat de markt momenteel nog steeds instabiel is zien verschillende experts de toekomst echter rooskleurig tegemoet. Zo verwachten sommige experts onder andere een grote waardestijging van de grootste cryptovaluta Bitcoin. Wanneer deze stijging zal plaatsvinden is echter onduidelijk, want het voorspellen van de cryptomarkt is erg moeilijk. Veel experts zijn het wel met elkaar eens dat de toekomst van crypto veel afhangt van de crypto-regulering. Daarom raden wij aan om goed in de gaten te houden wat voor regels verschillende landen in gaan voeren die invloed hebben op de cryptomarkt.