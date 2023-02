“Apple Komt In 2024 Met Opvouwbare iPad”

Als we de geruchten mogen geloven komt Apple volgend jaar met een vouwbare iPad. Apple kiest dus niet voor een vouwbare smartphone, maar voor een vouwbare tablet. Heeft een vouwbare iPad echter wel meerwaarde? En moeten Android-fabrikanten zich zorgen maken?

Apple heeft lang naar de concurrentie kunnen kijken om te zien hoe de markt reageert op vouwbare smartphones. Nadat Samsung straks alweer zijn vijfde generatie Galaxy Z-smartphones zal introduceren, komt Apple waarschijnlijk in 2024 met zijn eerste opvouwbare apparaat. Het gaat echter niet om een vouwbare iPhone, maar een vouwbare iPad.

Dat schrijft de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo op Twitter. Volgens de bron komt de vouwbare iPad met een bijbehorende kickstand die is gemaakt van koolstofvezel. Details over de specificaties en de prijs hebben we nog niet, maar vorig jaar doken berichten op over de komst van een vouwbaar Apple-product met een 9-inch scherm. Ook zou Apple van plan zijn om dit jaar geen nieuwe iPad te introduceren in aanloop naar de vouwbare iPad.

Als de eerste vouwbare iPad een groot succes is kunnen we in de toekomst ook vouwbare tablets van Android-fabrikanten verwachten. De adviesprijs van dergelijke apparaten zal echter niet voor iedereen bereikbaar zijn en ook vragen wij ons af of een vouwbare tablet net zo veel meerwaarde met zich meebrengt als een vouwbare smartphone. Wat denken jullie?

via [AW]