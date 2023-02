Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra Officieel Aangekondigd: Prijzen en Specificaties

Samsung heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone officieel aangekondigd. De Galaxy S23-serie bestaat uit drie toestellen, namelijk de reguliere Galaxy S23, de S23 Plus en de S23 Ultra. In dit artikel zetten wij de specificaties, prijzen en andere details voor jullie op een rijtje.

De Samsung Galaxy S23 toestellen lijken veel op hun voorgangers, maar hebben een ander camera-design en geüpgraded hardware. Ook krijgt de nieuwe smartphone een hogere adviesprijs mee dan zijn voorganger.

De Galaxy S23 Ultra is de krachtigste van de drie nieuwe vlaggenschip-smartphones. Dit toestel beschikt over een 6,8-inch Dynamic AMOLED 2X scherm met een QHD+ resolutie van 3080 x 1440 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm heeft een maximale helderheid van 2.200 nits en is daarmee het helderste smartphonescherm dat je momenteel kunt kopen.

Intern vinden we een krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en kan met maximaal 45W snelladen. Ook de camera heeft een upgrade gekregen. Deze beschikt nu over een 200MP Samsung ISOCELL HP2-sensor met een grootte van 1/1,3’’. De sensor maakt gebruik van ‘pixel binning’ om meerdere pixels samen te voegen en zo meer licht op te vangen. Het eindresultaat is een 12,5MP foto waarbij 16 pixels worden samengevoegd tot één, een 50MP foto waarbij vier pixels worden samengevoegd tot één of een 200MP foto zonder ‘pixel binning’

Naast de 200MP hoofdlens (f/1.7) vinden we nog een 12MP groothoeklens (f/2.2), een 10MP telelens (f/2.4) met 3x optische zoom en een 10MP telelens (f/4.9) met 10x optische zoom. De selfie-camera heeft een 12MP resolutie.

De Galaxy S23 Ultra heeft een aluminium frame die stof- en waterdicht is (IP68) en zowel aan de voorkant als aan de achterkant een laag Gorilla Glass Victus 2 heeft. De smartphone draait op Android 13 met de One UI 5.1-schil en gebruikers ontvangen vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. De Galaxy S23 Ultra krijgt een adviesprijs mee van 1399 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Black, Cream, Green en Lavender. Voor de uitvoering met 512GB opslagruimte betaal je 1579 euro en voor 1TB opslagruimte betaal je maar liefst 1819 euro.

Gelukkig brengt Samsung ook nog de “minder dure” Galaxy S23 en S23 Plus op de markt, die een prijskaartje van 949 euro en 1199 euro meekrijgen. De Galaxy S23 Plus heeft een iets kleiner 6,6-inch Full HD+ (2340 x 1080 pixels) 120Hz AMOLED-scherm, dezelfde processor, 8GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4700 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens (f/1.8), een 12MP groothoeklens (f/2.2) en een 10MP telelens (f/2.4) met 3x optische zoom. De behuizing bestaat uit dezelfde materialen en is verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de S23 Ultra

De reguliere Galaxy S23 komt grotendeels overeen met de S23 Plus, maar heeft een kleiner 6,1-inch Full HD+ (2340 x 1080 pixels) 120Hz AMOLED-scherm, 128GB, 256GB of 512GB werkgeheugen en een 3900 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. De camera-specs en processer zijn hetzelfde.

De Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra zijn per direct verkrijgbaar voor een vanafprijs van 949 euro, 1199 euro en 1399 euro.