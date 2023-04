Eerste Renders Van Samsung Galaxy Tab S9+ Tablet Gelekt

Op het internet zijn renders opgedoken van Samsung’s volgende vlaggenschip-tablet. Het gaat om de Samsung Galaxy Tab S9+, die een iets ander design krijgt dat lijkt te zijn geïnspireerd op het ontwerp van de Galaxy S23-serie.

De onderstaande renders van de Samsung Galaxy Tab S9+ zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks. Aan de voorkant lijkt de Galaxy Tab S9+ veel op zijn voorganger, maar achterop zien we een duidelijk verschil. Zo beschikt de tablet aan de achterkant namelijk niet over één enkele camera-module, maar zijn de lenzen los naast elkaar geplaatst. Deze designkeuze kennen we van de Galaxy S23-toestellen.

De behuizing van de Samsung Galaxy Tab S9+ meet volgens de bron 285,4 x 185,4 x 5,64 millimeter. De tablet heeft een 12,4-inch scherm, vier speakers, een IP67-certificering, een USB C-poort en een pin-aansluiting voor een toetsenbord. De officiële introductie van de Galaxy Tab S9-serie zal waarschijnlijk in augustus plaatsvinden.

