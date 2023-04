OnePlus Nord Buds 2-oordopjes Vanaf 20 April Verkrijgbaar

OnePlus heeft deze week de Nord CE 3 Lite 5G aangekondigd, maar de fabrikant komt ook met een setje nieuwe oordopjes. Het gaat om de Nord Buds 2, die vanaf 20 april verkrijgbaar is voor 69 euro.

De OnePlus Nord Buds 2 is het nieuwste setje budget-oordopjes van OnePlus, die overigens 20 euro duurder is dan zijn voorganger. Wel heeft de Nord Buds 2 in tegenstelling tot zijn voorganger een noisecancellationfunctie die tot 25dB aan omgevingsgeluid kan dempen. Ook hebben de oordopjes een transparantiemodus die omgevingsgeluiden juist door kan laten.

De oordopjes hebben een IP55-certificering gekregen en gaan 5 uur mee op één acculading met ANC ingeschakeld. Gebruik je geen ANC dan gaan de oordopjes tot 7 uur mee. In combinatie met de oplaadcase kun je 27 uur (met ANC) of 36 uur (zonder ANC) naar muziek luisteren. De oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en grijs.