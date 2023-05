Vermoedelijke Specificaties Van Redmi Pad 2 Gelekt

Op het internet zijn de vermoedelijke specificaties van de Xiaomi Redmi Pad 2 opgedoken. Opmerkelijk genoeg krijgt de tablet volgens de geruchten een tragere processor dan zijn voorganger.

Vorig jaar introduceerde Xiaomi de Redmi Pad. Inmiddels werkt de fabrikant alweer aan een opvolger van deze tablet en de bron Kacper Skrzypek heeft nu de vermoedelijke specificaties van de Redmi Pad 2 gedeeld. Volgens de bron beschikt de Redmi Pad 2 onder andere over een 10,95-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1200 x 1920 pixel, een Snapdragon 680-processor, een 8MP rear-camera en een 5MP selfie-camera. De tablet draait uit de doos op Android 13 met de MIUI 14-schil.

De aanwezigheid van een Snapdragon 680-processor is opmerkelijk, want dit is een minder krachtige processor dan de MediaTek Helio G99 die aanwezig is in de eerste Redmi Pad. De Snapdragon 680 heeft niet alleen minder rekenkracht, maar presteert ook op grafisch gebied minder goed. Het is onduidelijk waarom Xiaomi voor een minder krachtige processor heeft gekozen, maar mogelijk wil de fabrikant op deze manier de kosten drukken.

Meer specificaties of een adviesprijs hebben wij nog niet. Ook raden wij aan om dit bericht nog met een korrel zout te nemen, want momenteel gaat het enkel om geruchten.

via [androidplanet]