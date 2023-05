Xiaomi Pad 6-tablets Komen Ook Naar Europa

Xiaomi heeft vorige maand de Xiaomi Pad 6 en de Xiaomi Pad 6 Pro uitgebracht in China. Nu heeft de fabrikant laten weten dat deze tablets ook in Europa op de markt verschijnen. De exacte releasedatum en de bijbehorende adviesprijzen zal Xiaomi op een later tijdstip bekendmaken.

Zowel de Xiaomi Pad 6 als de Pad 6 Pro beschikken over een 11-inch LCD-scherm met een resolutie van 2880×1800 pixels. Dit scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid op de reguliere Pad 6 en een 144Hz verversingssnelheid op de Pad 6 Pro. De Pro-uitvoering heeft een krachtige Snapdragon 8+ Gen 1-processor, terwijl de Pad 6 het moet doen met een Snapdragon 870.

De accu in de Xiaomi Pad 6 Pro heeft een capaciteit van 8600 mAh en kan met 67W snelladen. De accu in de Pad 6 is 8840 mAh groot en heeft ondersteuning voor 30W snelladen. Als laatste zien we een verschil in de dubbele rear-camera aan de achterzijde van de tablets. Zo heeft de Pad 6 Pro een 50MP hoofdlens met een 2MP dieptelens, terwijl de reguliere Pad 6 is uitgerust met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

In China kosten de Xiaomi Pad 6 en Pad 6 Pro omgerekend zo’n 260 en 330 euro. In Europa zullen de prijzen vanwege de importkosten en belastingen echter wat hoger uitvallen. Zo verscheen de Xiaomi Pad 5 vorig jaar op de markt voor 349 euro.

via [tweakers]