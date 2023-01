Foto’s En Specificaties Van Samsung Galaxy A34 en A54 Gelekt

De eerste details van Samsung’s aankomende Galaxy A34 en Galaxy A54 zijn inmiddels uitgelekt. Beide voordelige smartphones zijn te zien op gelekte renders. Ook weten we al een hoop over de specificaties van de smartphones.

De meeste mensen kijken uit naar de introductie van de Galaxy S23-serie die Samsung op 1 februari zal presenteren, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant werkt ook aan een aantal voordeligere smartphones. De Galaxy A34 is één van deze toestellen, die hieronder te zien is op een gelekte render.

Volgens de geruchten beschikt de Galaxy A34 over een 6,5-inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Exynos 1280-processor en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. De smartphone heeft een waterdichte behuizing (IP67) en heeft een 48MP hoofdlens. De Galaxy A34 draait op Android 13 met de One UI 5-schil.

De Samsung Galaxy A54 is een andere aantrekkelijk geprijsde smartphone die te zien is op de onderstaande render. Volgens de geruchten beschikt de Galaxy A54 over een 6,6-inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een nog onaangekondigde Exynos 1380-processor, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 50MP hoofdlens en een waterdichte behuizing (IP67).

Een introductiedatum hebben we nog niet, maar rond maart ligt voor de hand, aangezien Samsung de Galaxy A53 ook in maart introduceerde. Op 1 februari krijgen we eerst de Galaxy S23-serie te zien.

via [droidapp]