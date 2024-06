Beelden Van Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Gelekt

Op het internet zijn renders opgedoken die laten zien hoe de Samsung Galaxy Tab S10 Ultra er uit komt te zien. Het valt op dat de high-end tablet vrijwel hetzelfde design heeft als de Galaxy Tab S9 Ultra, met opnieuw een notch in het scherm.

Als we de laatste geruchten mogen geloven meet de aankomende Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 326,4 x 208,6 x 5,45 millimeter. Op een verschil van 0,05mm in dikte na, zijn dit precies dezelfde afmetingen als die van de huidige Galaxy Tab S9 Ultra. De renders van Android Headlines tonen ook dat de tablet opnieuw een notch in het scherm krijgt. Achterop zien we een dubbele camera en een gleuf voor de S Pen. Veel details over de interne specificaties hebben we nog niet.

Samsung heeft op 10 juli een Samsung Galaxy Unpacked-evenement ingepland. Tijdens dit evenement zal de Zuid-Koreaanse fabrikant een hoop nieuwe producten introduceren, waaronder twee nieuwe opvouwbare smartphones, verschillende smartwatches, een setje draadloze oordopjes en de Galaxy Ring. Mogelijk maken we op dezelfde dag ook kennis met de Galaxy Tab S10-serie, maar aangezien de Zuid-Koreaanse fabrikant veel andere producten zal introduceren is het ook mogelijk dat Samsung besluit om de Galaxy Tab S10-serie wat later uit te brengen.

via [AW]