Motorola Edge 50 Officieel: Lancering Op 1 Augustus

Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, heeft zojuist de Motorola Edge 50 aangekondigd. Motorola bracht eerder al de Edge 50 Pro en Edge 50 Fusion op de markt, maar de lancering van de reguliere Edge 50 bleef uit. Motorola promoot de Edge 50 als dunste smartphone met een militaire MIL-STD-810H-certificering.

Motorola heeft de Edge 50 in eerste instantie aangekondigd voor de Indiase markt, maar we verwachten dat de smartphone later ook in Europa op de markt verschijnt. De fabrikant heeft nog niet alle details gedeeld, want de volledige introductie zal op 1 augustus plaatsvinden.

De Motorola Edge 50 beschikt onder andere over een 6,67-inch OLED-scherm met een resolutie van 2712×1220 pixels en gebogen zijkanten. Intern vinden we een Snapdragon 7 Gen 1-processor, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens (Sony Lytia 700C), een 13MP ultragroothoeklens en een macrolens. De behuizing is waterdicht (IP68) en de Motorola Edge 50 draait op Android 14. De fabrikant belooft drie Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates uit te rollen. Een adviesprijs hebben we nog niet.