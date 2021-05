Poco Deelt Eerste Afbeelding Van Poco M3 Pro 5G

Poco heeft via Twitter een afbeelding geplaatst van de Poco M3 Pro 5G. Dankzij deze afbeelding krijgen we vlak voor de officiële introductie alvast een idee van het design van de smartphone. De officiële introductie zal morgen plaatsvinden.

Uit de bovenstaande afbeelding kunnen we opmaken dat we morgen een nieuwe betaalbare smartphone met 5G-ondersteuning te zien krijgen. Eerder doken al geruchten en specificaties op, maar nu heeft Poco via Twitter zelf een afbeelding van de Poco M3 Pro 5G gedeeld. Op deze afbeelding zien we de achterkant met verschillende tinten zilver en een camera-module met drie lenzen. De hoofdlens heeft een resolutie van 48MP, maar over de andere twee lenzen hebben wij nog geen informatie.

Poco heeft wel bekendgemaakt dat de smartphone 8,92 millimeter dik is en 190 gram weegt. Volgens de geruchten beschikt de Poco M3 Pro 5G over een 6,5-inch scherm met een full-hd-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 700-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

via [androidplanet]