Nokia 2.2 Ontvangt Android 11-update

HMD Global heeft weer een nieuwe update uitgerold. Dit keer staat de Android 11-update klaar voor de Nokia 2.2. De nieuwste versie van Android brengt verschillende nieuwe features met zich mee.

De Nokia 2.2 is een budget-smartphone die in 2019 in Nederland op de markt verscheen met Android 9.0. De smartphone heeft eerder al een update naar Android 10 ontvangen en nu rolt de Android 11-update uit. Android 11 brengt verschillende nieuwe features met zich mee, waaronder verbeterde notificaties, een nieuwe mediaspeler, meer privacy-instellingen en een menu voor de bediening van slimme apparaten.

De Android 11-update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat.

