“Niet Alle Pixel-producten Worden In Augustus Uitgebracht”

Google heeft op 13 augustus een Made by Google-evenement ingepland, waar de fabrikant verschillende nieuwe Pixel-producten zal introduceren. We kijken uit naar de Pixel 9-serie, de Pixel Buds Pro 2 en de Pixel Watch 3, maar volgens de laatste geruchten brengt Google niet alle producten deze maand uit.

Volgens de bron Android Headlines brengt Google de Pixel 9, 9 Pro en 9 XL op 22 augustus op de markt. Dit is 9 dagen na de introductie, wat een vrij normale tijdlijn is. Je kunt de smartphones direct na de introductie bestellen. De Pixel 9 Pro Fold komt echter wat later, namelijk pas 4 september. Daarbij moet ook gezegd worden dat we nog niet eens weten of deze vouwbare smartphone in Nederland of België op de markt verschijnt. De originele Pixel Fold is namelijk ook niet in de Benelux uitgebracht.

Kijk je uit naar de Pixel Buds Pro 2, dan moet je nog langer wachten. De bron spreekt namelijk over een releasedatum van 26 september. Vanaf wanneer de Pixel Watch 3 beschikbaar is weten we nog niet. Wel schrijft Android Headlines dat de smartwatch 349 dollar (WiFi) of 449 dollar (LTE) kost. De grotere 45mm-uitvoering kost 399 dollar of 499 dollar.

via [AW]