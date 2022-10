“Alle Specificaties Van Budget-tablet Xiaomi Redmi Pad Gelekt”

Een bekende bron heeft vrijwel alle specificaties van de Xiaomi Redmi Pad gedeeld. De Xiaomi Redmi Pad is een budget-tablet die naar verwachting op 4 oktober officieel geïntroduceerd zal worden. De adviesprijs zal waarschijnlijk 250 euro bedragen.

De details van de nieuwe Xiaomi-tablet zijn gedeeld door WinFuture. Volgens de bron beschikt de tablet over een 10,61-inch LCD-scherm met een resolutie van 2000 bij 1200 pixel, een 90Hz verversingssnelheid en een maximale helderheid van 400 nits. Intern vinden we een MediaTek Helio G99-processor met 3GB of 4GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 8000 mAh en heeft ondersteuning voor 18W snelladen. Xiaomi levert een oplader bij de tablet.

De Xiaomi Redmi Pad heeft verder vier speakers voor Dolby Atmos-geluid, een 8MP selfie-camera, een 8MP rear-camera en ruimte voor een SIM-kaart. Er is geen ondersteuning voor het 5G-netwerk, maar de tablet kan wel overweg met 4G.

Consumenten krijgen de keuze uit de kleuren grijs, zilver en mintgroen. De Redmi Pad krijgt een adviesprijs mee van 250 euro. Hoeveel meer je moet betalen voor de uitvoering met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte is nog onduidelijk.

Xiaomi heeft op 4 oktober een presentatie ingepland die zal plaatsvinden in München. Mogelijk zal Xiaomi tijdens deze presentatie de Redmi Pad introduceren. We krijgen in ieder geval de Xiaomi 12T-serie te zien. De Xiaomi 12T Pro beschikt volgens de berichten onder andere over een 200MP camera.

via [androidplanet]