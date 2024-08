Gerucht: Xiaomi 15 Pro Krijgt Veel Grotere Accu Zonder Dikker Te Worden

Volgens de laatste geruchten krijgt de Xiaomi 15 Pro een veel grotere accu dan de Xiaomi 14 Pro. De behuizing van de Xiaomi 15 Pro blijft echter net zo dun. De smartphone is zelfs een paar gram lichter dan zijn voorganger.

Dit bericht is naar buiten gebracht door de doorgaans goedgeïnformeerde bron Digital Chat Station. Volgens de bron krijgt de Xiaomi 15 Pro een 6000 mAh accu. Dat is ongeveer een kwart groter dan de accu in de Xiaomi 14 Pro. Toch is de smartphone opnieuw 8,5 millimeter dun en weegt de Xiaomi 15 Pro slechts 220 gram. Dat is drie gram lichter dan de Xiaomi 14 Pro.

Om dit mogelijk te maken gebruikt de smartphone een accu met een hogere dichtheid dan voorheen. Hierdoor passen er meer mAh’s in dezelfde ruimte. De Xiaomi 15 Pro kan volgens de bron met 90W snelladen. Dat is wel wat trager dan de 120W van de Xiaomi 14 Pro. Draadloos laden kan met een maximale snelheid van 50W.

Verder beschikt de Xiaomi 15 Pro over een 6,74-inch OLED-scherm, een Snapdragon 8 Gen 4-processor en drie verbeterde 50MP lenzen. De Chinese introductie zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden, maar informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet.

via [androidplanet]