Specificaties Van OPPO Find X9s En Nieuwe Tablet Uitgelekt

Oppo zou werken aan twee nieuwe apparaten. We kijken uit naar de Oppo Find X9s en een nieuwe tablet. Van beide apparaten zijn al de nodige specificaties uitgelekt.

De informatie over de Oppo Find X9s is gedeeld door tech-lekker Digital Chat Station. Volgens de bron beschikt de smartphone over een MediaTek Dimensity 9500-processor in combinatie met 12GB of 16GB werkgeheugen en 256GB, 512GB en 1TB opslagruimte. De tablet, waarvan alleen nog maar de werknaam OPD2511 is uitgelekt, beschikt over 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en 256GB en 512GB opslagruimte. De tablet heeft ondersteuning voor 67W snelladen.

De smartphone verschijnt waarschijnlijk op de markt in de kleuren White, Cyan en Orange. De tablet komt uit in de kleuren Monet Purple, Dawn Gold en Mocha Brown. Overige details, zoals een adviesprijs of releasedatum ontbreken nog.

