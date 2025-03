Gerucht: “Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus) Krijgt Groter Scherm”

Samsung is volgens de laatste geruchten van plan om dit jaar de Galaxy Tab S10 FE en Tab S10 FE Plus te introduceren. De Fan Editions beschikken zoals gebruikelijk over minder krachtige specificaties dan de reguliere Galaxy Tab S10-tablets, maar de S10 FE-tablets krijgen wel een aanzienlijke upgrade ten opzichte van de Galaxy Tab S9 FE-tablets.

Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde bron Roland Quandt krijgt de Galaxy Tab S10 FE net als de Tab S9 FE uit 2023 een 10,9-inch scherm. Het scherm van de Galaxy Tab S10 FE Plus is met een formaat van 13,1-inch echter bijna een inch groter dan zijn voorganger. Beide tablets krijgen een Exynos 1580-processor, tot 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 12MP selfie-camera.

Adviesprijzen en een releasedatum hebben we nog niet, maar de Galaxy Tab S9 FE verscheen drie maanden na de reguliere Galaxy Tab S9 op de markt. De Tab S9 FE en Tab S9 FE Plus kregen bij de lancering een adviesprijs mee van 529 euro en 699 euro.

via [androidplanet]