“Gelekte Renders Tonen Samsung Galaxy Z Flip 7 Van Alle Kanten”

Nadat wij onlangs al duidelijke renders deelden van de Samsung Galaxy Z Fold 7, krijgen we op vergelijkbare renders nu ook de kleinere Galaxy Z Flip 7 te zien. Naast duidelijke beelden zijn ook al de nodige specificaties van de vouwbare smartphone uitgelekt.

Samsung zal zijn nieuwste vouwbare smartphones deze zomer introduceren. Zowel de Galaxy Z Fold 7 als de Galaxy Z Flip 7 zijn echter al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Deze week heeft tech-lekker OnLeaks een CAD render gedeeld van de Galaxy Z Flip 7. Op deze geanimeerde render zien we de vouwbare smartphone van alle kanten. De behuizing van de Galaxy Z Flip 7 komt grotendeels overeen met die van de Galaxy Z Flip 6, maar de Flip 7 krijgt een iets groter hoofdscherm. Namelijk een 6,8-inch AMOLED-scherm in plaats van een 6,7-inch AMOLED-scherm. Ook het cover-scherm is nu 3,6-inch groot in plaats van 3,4-inch.

De behuizing van de Galaxy Z Flip 7 is opengevouwen opnieuw 6,9 millimeter dun en achterop vinden we opnieuw een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Wel zou Samsung deze lenzen uitrusten met betere sensoren, wat de resultaten van de camera’s moet verbeteren. Ook krijgt de smartphone waarschijnlijk een verbeterde scharnier, waardoor de vouw in het scherm minder zichtbaar moet zijn.

Over welke processor de Samsung Galaxy Z Flip 7 beschikt is nog wat onduidelijkheid. Sommige bronnen claimen dat Samsung een eigen Exynos 2500-chip gebruikt, terwijl andere bronnen schrijven dat de smartphone net als de Galaxy S25-serie beschikt over een Snapdragon 8 Elite-processor. We verwachten dat de adviesprijs niet zal stijgen, wat zou betekenen dat de Galaxy Z Flip 7 op de markt verschijnt voor 1199 euro.

via [androidplanet]