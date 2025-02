Nothing Phone (1) Ontvangt Update Met Circle to Search-functie

Nadat Nothing in januari al een Android 15-update uitrolde naar de Nothing Phone (1), staat er nu alweer een nieuwe update klaar voor de smartphone. De nieuwste update brengt onder andere een nieuwe beveiligingspatch en de Circle to Search-functie met zich mee.

De update met versienummer v3.0-250218-1552 werkt de beveiligingspatch bij naar die van februari 2025. Hierdoor is de beveiliging van de Nothing Phone (1) weer helemaal up-to-date. Naast de nieuwe beveiligingspatch installeert de update ook de Circle to Search-functie, waarmee je een zoekopdracht kunt uitvoeren door simpelweg iets op het scherm te omcirkelen. Deze slimme zoekfunctie ontbrak in de originele Android 15-update.

Daarnaast krijgen gebruikers nu ook toegang tot de “power-off wachtwoordverificatie”. Dit is een extra beveiliging tegen diefstal, waarbij een wachtwoord vereist is om de smartphone uit te schakelen. Hiermee voorkom je dat dieven de smartphone simpelweg kunnen uitschakelen om tracking en andere beveiligingsfuncties te omzeilen. Je moet “power-off wachtwoordverificatie” wel zelf handmatig activeren, want standaard staat deze functie uitgeschakeld.

De update rolt in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Nothing Phone (1).

via [droidapp]