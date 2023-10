Samsung Galaxy Tab S9 FE Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week drie nieuwe FE-producten aangekondigd. We kregen de Galaxy S23 FE, de Galaxy Buds FE en de Galaxy Tab S9 FE-serie te zien. Deze laatste bestaat uit twee modellen, wat zijn voordeligere varianten van de high-end Galaxy Tab S9 en S9+ zijn. In dit artikel zetten wij de specificaties en prijzen even op een rijtje.

De Samsung Galaxy Tab S9 FE en de Tab S9 FE beschikken over een 10,9-inch en 12,4-inch IPS LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Exynos 1380-processor en 128GB of 256GB opslagruimte. De Galaxy Tab S9 FE heeft 6GB of 8GB werkgeheugen en een 8.000 mAh accu. De Tab S9 FE+ beschikt over 8GB of 12GB werkgeheugen en een 10.090 mAh accu.

Beide tablets hebben dual-speakers, een waterdichte behuizing (IP68-rating), een S Pen, een 12MP selfie-camera en een 8MP rear-camera. De Tab S9 FE+ beschikt achterop ook nog over een 8MP groothoeklens. De tablets zijn verkrijgbaar in de kleuren Min, Silver, Gray en Lavender voor een vanaf adviesprijs van 529 euro (Tab S9 FE) en 699 euro (Tab S9 FE+).